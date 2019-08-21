Kylie Jenner'ın dudakları parfüm oldu Kim Kardashian'la beraber tanıttı
Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner'ın dudakları parfüm oldu. Jenner'ın dudaklarından ilham alınan parfüm tanıtımları Kim Kardashian ile beraber yapıldı.
KKW Beauty ve Kylie Cosmetics markalarıyla tüm dünyanın konuştuğu ve kişisel servetlerine servet katan Kim Kardashian ile Kylie Jenner yeni bir iş birliği yaptı. Daha önce Kylie'nin markası için bir ruj serisi çıkaran Kim ve Kylie, şimdi de Kim Kardashian'ın parfüm evi KKW Fragrance için bir araya geldi.
Kim Kardashian, bu eğlenceli iş ortaklığının ilk sinyalini reality şovları Keeping up with he Kardashians'ın bir bölümünde paylaşmıştı.
İkilinin parfümleri artık bekleyenleriyle buluşmaya hazır hale geldi. Kylie Jenner'ın ikonik dudaklarını parfümlerin ilham kaynağı yapan Kim ve Kylie, parfüm şişelerini hem bakım hem de sosyal medya selfie'leri için özel olarak tasarladı.
Parfümler Nude, kırmızı ve pembe tonlarda 3 farklı renkle satışa sunulacak.