Kylie Jenner'ın dudakları parfüm oldu Kim Kardashian'la beraber tanıttı

KKW Beauty ve Kylie Cosmetics markalarıyla tüm dünyanın konuştuğu ve kişisel servetlerine servet katan Kim Kardashian ile Kylie Jenner yeni bir iş birliği yaptı. Daha önce Kylie'nin markası için bir ruj serisi çıkaran Kim ve Kylie, şimdi de Kim Kardashian'ın parfüm evi KKW Fragrance için bir araya geldi.



