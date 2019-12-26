Kylie Jenner'ın 2 yaşındaki kızına büyük Noel hediyesi
Dünyanın en genç zengin kadını ünvanına sahip Kylie Jenner'ın 2 yaşındaki kızına, büyükannesi Kris Jenner tarafından iki katlı oyun evi hediye edildi.
Genç yaşında büyük bir servet sahibi olan, dünyaca ünlü kozmetik şirketi ile adından söz ettiren Kylie Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle de gündem olmaya devam ediyor. Son olarak 2 yaşındaki kızı Stormi’ye, büyükannesi Kris Jenner tarafından 2 katlı bir oyun evi hediye edilmesi sosyal medyada ses getirdi.
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Kylie Jenner’ın ünlü rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden olan kızı Stormi’ye Noel hediyesi büyükannesi tarafından verildi.
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Büyükanne Kris Jenner, torunu Stormi'ye hediye olarak 2 katlı bir oyun evi aldı.
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Kris ve Kylie Jenner, oyun evini Stormi'ye göstermeden önce içinde tanıtım turu attıkları videoyu sosyal medyada paylaştı.
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