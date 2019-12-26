Kylie Jenner'ın 2 yaşındaki kızına büyük Noel hediyesi

Genç yaşında büyük bir servet sahibi olan, dünyaca ünlü kozmetik şirketi ile adından söz ettiren Kylie Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle de gündem olmaya devam ediyor. Son olarak 2 yaşındaki kızı Stormi’ye, büyükannesi Kris Jenner tarafından 2 katlı bir oyun evi hediye edilmesi sosyal medyada ses getirdi.