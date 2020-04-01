Kylie Jenner'dan koronavirüsle mücadelede yeni hamle üretime geçti

Geçtiğimiz hafta hastanelere 1 milyon dolar bağışta bulunan Kylie Jenner'dan koronavirüs salgınıyla mücadele için yeni bir hamle geldi. Dünyanın en genç milyarderi olan Jenner, kozmetik markalarının şu an için makyaj ürünleri üretmeyi bıraktığını ve California’daki hastaneler için el dezenfektanı üretimine geçtiklerini açıkladı.