Kylie Jenner'dan koronavirüsle mücadelede yeni hamle üretime geçti
Genç milyarder Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele kapsamında kozmetik üretimini durdurdu, el dezenfektanı üretimine başladı.
Geçtiğimiz hafta hastanelere 1 milyon dolar bağışta bulunan Kylie Jenner'dan koronavirüs salgınıyla mücadele için yeni bir hamle geldi. Dünyanın en genç milyarderi olan Jenner, kozmetik markalarının şu an için makyaj ürünleri üretmeyi bıraktığını ve California’daki hastaneler için el dezenfektanı üretimine geçtiklerini açıkladı.
Marka temsilcisi, şirketlerinin kendilerini salgınla mücadele çalışanlarının ihtiyacına adadığını belirtti. Ayrıca temsilci, el dezenfektanı üretiminin kozmetik ürünlerinin üretimini etkilemeyeceğini de duyurdu.
Kylie Jenner'ın doktoru olan Jinekolog Dr. Thaïs Aliabadi, geçtiğimiz günlerde 1 milyon dolar bağış sonrası haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:
''Konuşamıyorum, gözlerim doldu ve kalbim minnetle dolu. Dünyaya cesur sağlık çalışanlarımız için koruyucu maske dileğimi iletmiştim, bugün dileğim gerçek oldu.''