Kylie Jenner zirveyi kaptırmadı Forbes dünyanın en genç milyarderlerini açıkladı
Forbes dergisi, kendi servetini kendi yapan en genç milyarderler listesini açıkladı. Zirvedeki isim, geçen yıl olduğu gibi yine reality show yıldızı olarak ünlenen, kurduğu kozmetik şirketiyle servet kazanan Kylie Jenner oldu.
10 - 29 yaşındaki Lısa Draexlmaıer
Serveti: 1 miyar dolar
İŞ ALANI: Otomobil parçası
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9 - 29 yaşındaki Pedro De Godoy Bueno
SERVETİ: 1.1 milyar dolar
İŞ ALANI: Tanı hizmetleri
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8 - 29 yaşındaki Evan Spıegel
SERVETİ: 1.9 milyar dolar
İŞ ALANI: Sosyal medya
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7 - John Collison
SERVETİ: 3.2 milyar dolar
İŞ ALANI: Online ödeme şirketi
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