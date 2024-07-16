Kylian Mbappe, resmen Real Madrid'de! Yıldız futbolcunun imza ücreti dudak uçuklattı
PSG'den ayrılan Kylian Mbappe, İspanyol devi Real Madrid'e imzayı attı. İmza töreninde yaptığı açıklamalarda, "Yıllarca Real Madrid'i hayal ederek kafamı yastığa koydum ve şimdi bu hayalim gerçek oldu" diyen Mbappe'nin imza ücreti ise dudak uçuklattı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid'in PSG'den kadrosuna kattığı Kylian Mbappe için imza töreni düzenlendi.
Sağlık kontrolünden geçen Kylian Mbappe, Santiago Bernabue Stadına giderek Kulüp Başkanı Florentino Perez ile bir araya gelip sözleşmesini imzaladı. İmza törenine Real Madrid'in eski futbolcusu ve teknik direktörü Zinedine Zidane da katıldı.
İmza töreninde konuşan Mbappe, "Tüm zamanların en büyük kulübü için oynamak bir onurdur. Bugün mutlu bir çocuğum. Burada olmak inanılmaz bir duygu. Yıllarca Real Madrid'i hayal ederek kafamı yastığa koydum ve şimdi bu hayalim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.
5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız yıldız 9 numaralı formayı giyecek.