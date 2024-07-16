Kylian Mbappe, resmen Real Madrid'de! Yıldız futbolcunun imza ücreti dudak uçuklattı

İmza töreninde konuşan Mbappe, "Tüm zamanların en büyük kulübü için oynamak bir onurdur. Bugün mutlu bir çocuğum. Burada olmak inanılmaz bir duygu. Yıllarca Real Madrid'i hayal ederek kafamı yastığa koydum ve şimdi bu hayalim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.