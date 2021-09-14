KYK yurt sonuçları 2021 açıklandı mı e devlet nereden bakılır?
2021-2022 eğitim süreci boyunca barınma ihtiyacını karşılamak için KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. KYK yurt başvuru sonuçları e devlet üzerinden ve http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden sorgulanacak. KYK yurt sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor.
KYK yurt başvuru sonuçları açıklanıyor gözler sonuç sorgulama sayfasında. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından barınma ihtiyacını karşılamak için binlerce öğrenci KYK yurt başvurusu yaptı. KYK sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor. Peki KYK yurt sonuçlarına nereden bakılır?
KYK Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alındı. Öğrencilerin yurt başvurularında öncelikli tercihi olan KYK, yurt başvurularını bu yıl eylül ayında aldı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların başvuruların tamamlanacağı 13 Eylül sonrası açıklanması bekleniyor.
Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yurt başvuru sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
Yurtlarda barınma şartları nelerdir?
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.