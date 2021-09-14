KYK yurt sonuçları 2021 açıklandı mı e devlet nereden bakılır?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklanıyor gözler sonuç sorgulama sayfasında. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından barınma ihtiyacını karşılamak için binlerce öğrenci KYK yurt başvurusu yaptı. KYK sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor. Peki KYK yurt sonuçlarına nereden bakılır?