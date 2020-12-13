Kybele heykeli Türkiye'ye ulaştı! Bin 700 yıllık eseri ABD'den Türk Hava Yolları taşıdı
Bin 700 yıllık Kybele heykeli artık Türkiye'de. Tarihi heykeli ABD'de Türkiye'ye taşıyan uçak, havalimanına iniş yaptı.
Tarih öncesi dönemlerde inanışa göre bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olan ve bin 700 yıllık olduğu söylenilen ana tanrıça Kybele heykeli, yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.
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Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan bu heykel uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla ait.
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Tarihi heykel, ABD'den Türk Hava Yolları (THY) tarafından ücretsiz taşınarak saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirildi.
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Kybele heykeli, gümrük işlemleri gerçekleştirildiği sırada görenlerin gözlerini üzerine topladı.
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