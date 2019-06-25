Kuzunun fiyatını duyanlar gözlerine inanamadı
İhlas Haber Ajansı
BURSA'da köy ağaları arasında düzenlenen müzayedede bir kuzu 25 bin liraya alıcı buldu.
Bursa’da ağalık müzayedesinde bir kuzu 25 bin liraya alıcı buldu.
Büyükorhan ilçesinin Yenice köyünde köy ağalığını almak için zenginler kıyasıya yarıştı.
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Kıran kırana geçen yarışta müzayedeye çıkan kuzuya 25 bin lirayla en fazla parayı veren Belçikalı lakaplı Hacı Mehmet Varsak sahip oldu.
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Yenice Köyü Gençlik Derneği Başkanı Serdar Taş, ''Köyümüz tarihinde çok eskiden beri köy hayırları oluyordu. Kırsaldan şehirlere göç başladıktan sonra bu geleneklerimiz kaybolmaya başladı.
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Bizler gençlerimizle birlikte tekrardan bu gelenekleri yaşatmaya karar verdik. Köy hayırları insanlar arasında kaynaşmaya, komşuluğun güçlenmesine büyük katkı sağlıyor.
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