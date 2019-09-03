Kuzgun dizisinin yıldızı Burcu Biricik'ten eşi Emre Yetkin için romantik kutlama
Kuzgun dizisinin yıldızı Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'in doğum gününü Instagram'dan yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
2016 Yılında hayatını reklamcı Emre Yetkin ile birleştiren Burcu Biricik, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşinin doğum günü için romantik bir kutlama mesajı yayınladı. Aşklarını dolu dizgin devam eden çiftten Biricik, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
''Emriicimm ‘gerçekten’ iyi ki doğmuşsun. Seninle beraber nice sevmek, nice gülmek, nice gevezelik etmek, nice gezmek, nice seyretmek, nice arkadaşlık etmek, nice tanımak, nice yaşamak, nice görmek, nice oyun oynamak isteyeceğimiz yıllarımız olsun. İyi ki doğdun''
Ünlü çiftin, mutluluk pozuna sosyal medya takipçileri beğeni yağdırırken ünlü isimler de Emre Yetkin'in doğum gününü kutlamayı atlamadı.
Peki, Burcu Biricik kimdir?
4 Mayıs 1989 yılında Antalya, Elmalı’da doğmuştur. Annesi babasından boşanmıştır. Bir abisi vardır. Annesi çalıştığı için anneannesinin yanında büyüdü. Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldı. İzmir’e üniversite okumaya geldi.