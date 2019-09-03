Kuzgun dizisinin yıldızı Burcu Biricik'ten eşi Emre Yetkin için romantik kutlama

2016 Yılında hayatını reklamcı Emre Yetkin ile birleştiren Burcu Biricik, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşinin doğum günü için romantik bir kutlama mesajı yayınladı. Aşklarını dolu dizgin devam eden çiftten Biricik, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: