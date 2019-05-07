Kuzgun dizisinde flaş ayrılık! Usta oyuncudan apar topar veda kararı
Star TV'de yaklaşık 2 ay önce yayın hayatına başlayan Kuzgun dizisinin deneyimli oyuncusu, önümüzdeki hafta yayınlanacak 14. bölümle diziye veda edecek.
Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Survivor'a rakip olarak Çarşamba günleri Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kuzgun dizisinde gerilim git gide artarken, izleyenleri üzen yeni bir gelişme yaşanacak. Başrollerinde Barış Arduç, Burcu Biricik, Levent Ülgen, Settar Tanrıöğen ve Hatice Aslan'ın bulunduğu dizide sevilen ismin ayrılacağı öğrenildi.
Dün akşam Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde "Tiyatro Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görülen Levent Ülgen'in 14. bölümde Kuzgun'a veda edeceği öğrenildi. Levent Ülgen, dizide Rıfat karakterine hayat veriyordu.
Peki Levent Ülgen kimdir?: Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Ülgen, 8 Ağustos 1962 yılında Konya Cihanbeyli'de dünyaya gelmiştir. Ankara İnönü Lisesini bitirdikten sonra ODTÜ Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
Tiyatroya Erkan Yücel’in Ankara Halk Tiyatrosu’nda başladı. Atçalı Kel Memet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti. Erkan Yücel’in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu’ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu’na katıldı.