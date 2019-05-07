Kuzgun dizisinde flaş ayrılık! Usta oyuncudan apar topar veda kararı

Tiyatroya Erkan Yücel’in Ankara Halk Tiyatrosu’nda başladı. Atçalı Kel Memet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti. Erkan Yücel’in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu’ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu’na katıldı.