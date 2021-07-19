'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'tan flaş açıklama: Pandemide hiç maske takmadım

"Maske bizi bozuyor"

Konak "Pandemi döneminde Ozon tedavisi ve birkaç ilaç kullanarak bağışıklığımı güçlü tutmaya çalıştım. Maske bizi bozuyor, maskenin müziği susturmaması lazım ama yine de siz benim tavsiyelerime bakmayın." dedi.