'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'tan flaş açıklama: Pandemide hiç maske takmadım
BODRUM Yalıkavak'ta 'Kuzeyin oğlu' Volkan Konak rüzgarı esti. Volkan Konak, uzun bir aradan sonra bir mekanda sahne aldı. Konak, "Pandemide hiç maske takmadım." açıklamasıyla şaşırttı
Programına sevilen şarkılarından 'Dertliyim Kederliyim' şarkısıyla başlayan Volkan Konak, repertuarında yer verdiği Karadeniz müziklerinin yanı sıra türkülerle de kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi döneminde hiç maske takmadığını dile getiren 54 yaşındaki şarkıcı, bu konudaki açıklamasıyla dikkat çekti.
"Maske bizi bozuyor"
Konak "Pandemi döneminde Ozon tedavisi ve birkaç ilaç kullanarak bağışıklığımı güçlü tutmaya çalıştım. Maske bizi bozuyor, maskenin müziği susturmaması lazım ama yine de siz benim tavsiyelerime bakmayın." dedi.
"Sevim Abla ile bir türlü yıldızımız barışmadı"
Albüm ve müzik piyasasına kendisini Orhan Gencebay'ın soktuğunu söyleyen Volkan Konak, "Orhan Ağabey hep elimden tutup, bana yardımcı oldu müzik piyasasında ama Sevim Abla ile bir türlü yıldızımız barışmadı" şeklinde konuştu.
Bodrum'da yaklaşık iki saat boyunca performans sergileyen Volkan Konak, konserini 'Aleni Aleni' parçasıyla noktalayarak, alkışlar eşliğinde sahneden indi.