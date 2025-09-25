Kuzeyde kış kapıda! İstanbul dahil birçok ilde havalar soğuyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazartesi İstanbul'da yağmur var, sıcaklık 22-23 dereceye inecek. 29 Eylül'den itibaren ve ekim başında kuzeyde yağışlar artacak, sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkarın, kuzeyde yaz bitti."