Kuzeyde kış kapıda! İstanbul dahil birçok ilde havalar soğuyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurdun bazı kesimlerinde kış yüzünü göstermeye başlıyor. Yarından itibaren İstanbul ve birçok ilde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve sağanak yağışların etkili olacağı açıklandı.
Hava durumuna ilişkin bir uyarı da Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. "Montlarınızı çıkarın, kuzeyde yaz bitti" diyerek vatandaşları uyardı. İstanbul'da cuma ve pazartesi günleri yağmur bekleniyor.
CUMA VE PAZARTESİYE DİKKAT
Meteoroloji'nin güncel tahmin raporuna göre, önümüzdeki günlerde kuzey bölgelerde sağanak yağışlar etkisini gösterecek, sıcaklıklarda 5-6 dereceye varan düşüşler yaşanacak. İstanbul'da cuma ve pazartesi günleri yağmur bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazartesi İstanbul'da yağmur var, sıcaklık 22-23 dereceye inecek. 29 Eylül'den itibaren ve ekim başında kuzeyde yağışlar artacak, sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkarın, kuzeyde yaz bitti."
İşte yurtta beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...