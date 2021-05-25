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Kuzey Yıldızı'nda keşfedildi! Exxen'le anlaşmaya vardı! İşte Nilsu Berfin Aktaş'in yeni dizileri

Kuzey Yıldızı'nda keşfedildi! Exxen'le anlaşmaya vardı! İşte Nilsu Berfin Aktaş'in yeni dizileri

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki performansıyla dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni projeleri ortaya çıktı.

Kuzey Yıldızı'nda keşfedildi! Exxen'le anlaşmaya vardı! İşte Nilsu Berfin Aktaş'in yeni dizileri

14 Eylül 2019 tarihinde seyirciyle buluşan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi kısa sürede seyircinin beğenisi kazanmıştı. 2 sezonun ardından sevilen dizi geçtiğimiz günlerde ekrana veda etmişti. 

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Kuzey Yıldızı'nda keşfedildi! Exxen'le anlaşmaya vardı! İşte Nilsu Berfin Aktaş'in yeni dizileri

Ordu'da çekimleri tamamlanan ve eğlenceli bir öyküsü olan dizide Nilsu Berfin Aktaş, Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandırmıştı.

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Kuzey Yıldızı'nda keşfedildi! Exxen'le anlaşmaya vardı! İşte Nilsu Berfin Aktaş'in yeni dizileri

1998 doğumlu olan Nilsu Berfin Aktaş daha 23 yaşında genç oyuncu rol aldığı Kuzey Yıldız'ı dizisi sayesinde fark edildi.

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Kuzey Yıldızı'nda keşfedildi! Exxen'le anlaşmaya vardı! İşte Nilsu Berfin Aktaş'in yeni dizileri

64 bölümlük bu hikayede öne çıkan ve yıldızı parlayan genç oyunculardan birisi de Nilsu Berfin Aktaş oldu.

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