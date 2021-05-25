Kuzey Yıldızı'nda keşfedildi! Exxen'le anlaşmaya vardı! İşte Nilsu Berfin Aktaş'in yeni dizileri
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki performansıyla dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni projeleri ortaya çıktı.
14 Eylül 2019 tarihinde seyirciyle buluşan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi kısa sürede seyircinin beğenisi kazanmıştı. 2 sezonun ardından sevilen dizi geçtiğimiz günlerde ekrana veda etmişti.
Ordu'da çekimleri tamamlanan ve eğlenceli bir öyküsü olan dizide Nilsu Berfin Aktaş, Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandırmıştı.
1998 doğumlu olan Nilsu Berfin Aktaş daha 23 yaşında genç oyuncu rol aldığı Kuzey Yıldız'ı dizisi sayesinde fark edildi.
64 bölümlük bu hikayede öne çıkan ve yıldızı parlayan genç oyunculardan birisi de Nilsu Berfin Aktaş oldu.