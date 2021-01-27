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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yıldızı Korcan Kol'un saç itirafı olay! '50 bin dolar verdiler'

Show TV'de yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde oynayan Korcan Kol, '50 bin dolara saçımı istediler' dedi.

Show TV'nin en sevilen yapımlarından olan Kuzey Yıldızı'nın Emin'i Korcan Kol geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 

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Basın mensupları ile sohbet eden Korcan Kol, rolü gereği saçlarını kestirdiğini söyledi. Kol, kuaförden çıktığını ve biraz moralinin bozuk olduğunu söyledi.

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Genç oyuncu, '''Az önce kuaförden çıktım. Biraz mutsuzum. 6 yıldır uzattığım saçlarımın büyük kısmını rolüm için kestirdim. Oyunculuk aşkım bana bunu yaptırdı'' dedi.

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Dubai'den bir kadın hayranının saçlarını ona göndermesi için mesaj attığını söyleyen Korcan Kol, şunları anlattı:

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