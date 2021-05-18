Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın da yerini aldı Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek, Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'un yayın günü ve haftalık olarak ekrana gelen bölüm sayısı hakkında radikal bir karara imza atıldı.