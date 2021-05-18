Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın da yerini aldı Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!
Show TV ekranlarında yayımlanan Güldür Güldür programı için kanal flaş bir karar verdi. Güldür Güldür izleyenlerini sevindiren haber geldi.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı Güldür Güldür programı uzun yıllar Show TV ekranlarının yüzünü güldüren yapımlardan biri. Kemik bir hayran kitlesine sahip olan program Cuma akşamları Show TV'de yayımlanıyor.
Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek, Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'un yayın günü ve haftalık olarak ekrana gelen bölüm sayısı hakkında radikal bir karara imza atıldı.
Show TV, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final yapmasıyla doğan boşluğu da Güldür Güldür programıyla kapatmaya karar verdi.
Güldür Güldür Show artık haftanın iki günü ekranda olacak.