Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Ankara istikameti kapandı
Demirören Haber Ajansı
Kuzey Marmara Otoyolu Umkumruköy Kavşağı'noa bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Kavşağı mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
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Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ı kaldırma çalışması başlatıldı.
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Ankara istikameti trafiğe kapandı.
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Trafikte uzun kuyruklar oluştu.
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