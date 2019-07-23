Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Ankara istikameti kapandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Ankara istikameti kapandı

Kuzey Marmara Otoyolu Umkumruköy Kavşağı'noa bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Ankara istikameti kapandı - Sayfa 1

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Kavşağı mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. 

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Ankara istikameti kapandı - Sayfa 2

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ı kaldırma çalışması başlatıldı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Ankara istikameti kapandı - Sayfa 3

Ankara istikameti trafiğe kapandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Ankara istikameti kapandı - Sayfa 4

Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

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