Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'ın altına girdi!
Anadolu Ajansı
|
İstanbul Pendik'ten feci bir kaza haberi geldi. Bir otomobil gişelerde bekleyen tıra arkadan çarptı. Ekipler bölgede, kurtarma çalışması sürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen otomobil çarptı.
14
Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
24
Otomobilde sıkışan kişilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
34
44