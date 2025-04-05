BIST 9.380
DOLAR 37,98
EURO 41,68
ALTIN 3.710,58

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'ın altına girdi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'ın altına girdi!

İstanbul Pendik'ten feci bir kaza haberi geldi. Bir otomobil gişelerde bekleyen tıra arkadan çarptı. Ekipler bölgede, kurtarma çalışması sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'ın altına girdi!

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen otomobil çarptı.

14
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'ın altına girdi!

Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

24
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'ın altına girdi!

Otomobilde sıkışan kişilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

34
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'ın altına girdi!
44