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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Aracın önü yok oldu ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Aracın önü yok oldu ölü ve yaralılar var

TUZLA'dan kaza haberi geldi. Emniyet şeridinde park halindeki otobüse arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ve çocuğu ise yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Aracın önü yok oldu ölü ve yaralılar var

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hasan Kandemir'in kullandığı 34 HH 8266 plakalı otomobil, şoför değişimi için emniyet şeridinde park halindeki 34 CYM 722 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Aracın önü yok oldu ölü ve yaralılar var

Kazada yaralanan sürücü Hasan Kandemir ile oğlu Hüseyin Kandemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Aracın önü yok oldu ölü ve yaralılar var

Sürücünün eşi Kader Kandemir ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Tuzla Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Aracın önü yok oldu ölü ve yaralılar var

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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