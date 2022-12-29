Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Devrilen tır 200 metre sürüklendi, sürücü yaralandı
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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sebze ve meyve yüklü tır devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, E.K.A. idaresindeki 07 UB 032 plakalı Ford marka tır, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.
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Yaklaşık 200 metre bariyerle beraber sürüklenen tır devrildi.
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Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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