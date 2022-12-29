BIST 5.443
DOLAR 18,72
EURO 19,99
ALTIN 1.090,83

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Devrilen tır 200 metre sürüklendi, sürücü yaralandı

|
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Devrilen tır 200 metre sürüklendi, sürücü yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sebze ve meyve yüklü tır devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Devrilen tır 200 metre sürüklendi, sürücü yaralandı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

110
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Devrilen tır 200 metre sürüklendi, sürücü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, E.K.A. idaresindeki 07 UB 032 plakalı Ford marka tır, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. 

210
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Devrilen tır 200 metre sürüklendi, sürücü yaralandı

Yaklaşık 200 metre bariyerle beraber sürüklenen tır devrildi.

310
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Devrilen tır 200 metre sürüklendi, sürücü yaralandı

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

410