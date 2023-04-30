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Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde kavga! Gişe memuruna uçarak yumruk attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde kavga! Gişe memuruna uçarak yumruk attı

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde görevli ile otomobil sürücü arasında kavga çıktı. Sürücünün arkadaşlarının da dahil olmasıyla tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde kavga! Gişe memuruna uçarak yumruk attı

Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan’ın Kemerburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille seyir eden bir grup genç Kuzey Marmara Otoyolu'na girmek istedi.

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Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde kavga! Gişe memuruna uçarak yumruk attı

Sistemde yaşanan teknik arızadan dolayı gişelerden geçemeyen gençler ile gişe görevlisi arasında tartışma çıktı.

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Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde kavga! Gişe memuruna uçarak yumruk attı

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Otomobilde bulunan gençlerden birisi aracın üzerine çıkarak, kabinde bulunan gişe memuruna uçarak yumruk attı.

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Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde kavga! Gişe memuruna uçarak yumruk attı

Korku dolu kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavga araya diğer sürücülerin girmesiyle son buldu. 

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