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Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar dünyayı şok etti! Kim Jong-Un son halini gören tanıyamadı:

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar dünyayı şok etti! Kim Jong-Un son halini gören tanıyamadı:

KUZEY KORE resmi haber ajansının servis ettiği fotoğraflardaki bir detay dünyanın dikkatini çekti.

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar dünyayı şok etti! Kim Jong-Un son halini gören tanıyamadı:

Son haftalarda yalnızca verdiği kilolarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geri döndü, uluslararası haber ajanslarının arka arkaya geçtiği fotoğraflar büyük ses getirdi.

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Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar dünyayı şok etti! Kim Jong-Un son halini gören tanıyamadı:

Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıldönümü başkent Pyonyang'daki gece yarısı gerçekleşen askeri geçit töreniyle kutlandı, 37 yaşındaki Kim Jong-un gri takım elbisesiyle kutlamalarda arz-ı endam etti.

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Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar dünyayı şok etti! Kim Jong-Un son halini gören tanıyamadı:

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın Çarşamba gecesi ünlü Kim Il-Sung meydanından servis ettiği fotoğraflardaki bir detay gözden kaçacak gibi değildi.

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Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar dünyayı şok etti! Kim Jong-Un son halini gören tanıyamadı:

Kim Jon-un'un izlediği askeri geçit töreninde, koronavirüse karşı mücadeleyi sembolize eden turuncu renkli koruyucu elbiseler ve gaz maskeleri takan askerler yürüdü.

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