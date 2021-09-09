Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar dünyayı şok etti! Kim Jong-Un son halini gören tanıyamadı:
KUZEY KORE resmi haber ajansının servis ettiği fotoğraflardaki bir detay dünyanın dikkatini çekti.
Son haftalarda yalnızca verdiği kilolarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geri döndü, uluslararası haber ajanslarının arka arkaya geçtiği fotoğraflar büyük ses getirdi.
Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıldönümü başkent Pyonyang'daki gece yarısı gerçekleşen askeri geçit töreniyle kutlandı, 37 yaşındaki Kim Jong-un gri takım elbisesiyle kutlamalarda arz-ı endam etti.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın Çarşamba gecesi ünlü Kim Il-Sung meydanından servis ettiği fotoğraflardaki bir detay gözden kaçacak gibi değildi.
Kim Jon-un'un izlediği askeri geçit töreninde, koronavirüse karşı mücadeleyi sembolize eden turuncu renkli koruyucu elbiseler ve gaz maskeleri takan askerler yürüdü.