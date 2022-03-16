Kuzey Kore'den beter! Putin'in bombaları Rusları da vurdu
UKRAYNA, Rus bombaları altında ölüm kalım savaşı veriyor. Ancak bombaları atan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halkı da hızla yükselen enflasyon ve hayat pahalılığıyla savaşıyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları yüzünden dünyadan izole olan Rusya'da lüks ürünler piyasadan çekilmeye başladı, Ruble giderek eriyor, temel gıda fiyatları da el yakıyor.
RUSYA’nın Ukrayna’ya saldırdığı 24 Şubat günü tüm batılı ülkeler ekonomik yaptırım kararı aldı, ünlü markalar tek tek ülkeden çıkmaya başladı. Tüm dünyayı karşısına alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı kararı Rusya’nın para birimi rublenin dolar karşısında hızla değer kaybetmesine yol açtı.
"Kuzey Kore'den beter"
Bir anda dünyadan izole olmaya başlayan Rusya’nın Kuzey Kore’yi bile geride bıraktığı konuşuluyor.
Hürriyet’e konuşan ancak güvenlik nedeniyle soyadını gizli tutulan 40 yaşındaki Veronika, yaptırımların kendisini nasıl etkilediğini şöyle anlattı:
"Şimdilik mağazalarda her şey var gibi. Tabii fiyatlar her gün değişiyor. Rublenin değer kaybetmesiyle temel gıda ürünlerinde benim tahminime göre yüzde 20 bir artış var. En yüksek fiyat artışı düne kadar yabancı şirketler tarafından üretilen hijyen malzemelerinde. Bu kategoride fiyat artışı yüzde 50 seviyelerine ulaştı. Rusya’da temel gıda ürünlerinde kıtlık yaşanmasını ben şahsen beklemiyorum. Ancak yakında hiperenflasyonla karşılaşmamız söz konusu. Umarım bir şekilde ayakta kalmayı beceririz."
Emekli maaşı eridi
Rusya’da enflasyon canavarının hortladığını devletin resmi istatistik kurumu da kabul etti. Geride bıraktığımız 20 günde en yüksek fiyat artışı uçak biletlerinde kaydedildi. Rusya’dan Türkiye’ye uçak yolculuğu yüzde 30 daha pahalandı. Otomobil fiyatları yüzde 17, elektronik eşya yüzde 15 arttı. Gıda ürünleri arasında zam lideri yüzde 8 ile domatesti. Fiyatların her gün artmaya devam ettiği Rusya’da çalışanların ve emeklilerin aldığı maaşlar da yetmez oldu. Rusya parlamentosu bile yakın zamanda emekli maaşlarına en az yüzde 20 zam yapılması gerektiğini dile getirmeye başladı.