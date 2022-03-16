Kuzey Kore'den beter! Putin'in bombaları Rusları da vurdu

Hürriyet’e konuşan ancak güvenlik nedeniyle soyadını gizli tutulan 40 yaşındaki Veronika, yaptırımların kendisini nasıl etkilediğini şöyle anlattı:

"Şimdilik mağazalarda her şey var gibi. Tabii fiyatlar her gün değişiyor. Rublenin değer kaybetmesiyle temel gıda ürünlerinde benim tahminime göre yüzde 20 bir artış var. En yüksek fiyat artışı düne kadar yabancı şirketler tarafından üretilen hijyen malzemelerinde. Bu kategoride fiyat artışı yüzde 50 seviyelerine ulaştı. Rusya’da temel gıda ürünlerinde kıtlık yaşanmasını ben şahsen beklemiyorum. Ancak yakında hiperenflasyonla karşılaşmamız söz konusu. Umarım bir şekilde ayakta kalmayı beceririz."