Kuzey Kore'de skandal! Ailesi hapse atıldı, 2 yaşındaki çocuk esir kampına gönderildi: Nedeni ise şoke etti!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir Uluslararası Dini Özgürlük Raporu'na göre, ismi açıklanmayan 2 yaşındaki bir çocuğun tüm ailesi Kim Jong-un emriyle hapse atıldı ve esir kamplarına gönderildi. Çocuğun ve ailesinin hapse atılmasının ardındaki neden ise inançları.