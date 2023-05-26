Kuzey Kore'de skandal! Ailesi hapse atıldı, 2 yaşındaki çocuk esir kampına gönderildi: Nedeni ise şoke etti!
Kuzey Kore'de 2 yaşındaki bir çocuğun esir kampına gönderilmesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. Küçük çocuğun esir kampına gönderilmesinin ardındaki neden şaşkına çevirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir Uluslararası Dini Özgürlük Raporu'na göre, ismi açıklanmayan 2 yaşındaki bir çocuğun tüm ailesi Kim Jong-un emriyle hapse atıldı ve esir kamplarına gönderildi. Çocuğun ve ailesinin hapse atılmasının ardındaki neden ise inançları.
İki yaşındaki çocuğun ailesinin evinden İncil çıkması, yetkilileri harekete geçirdi. Çocuğu esir kampına gönderen yetkililer diğer tüm aile üyelerini de hapse attı.
Ülkede dini inançları nedeniyle birçok kişinin işkence gördüğü veya idam edildiği rapor ediliyor.
2011'de Kuzey Kore'de bir Hıristiyan kadın ve torunu inançları nedeniyle kurşuna dizildi. Farklı inanca sahip başka tutukluların ise günlerce asılı bırakılmadan önce günlerce işkence gördüğü belirtildi.