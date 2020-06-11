Kuzey Kore yaptırımları deldi! Kum satarak milyonlar kazanıyor iddiası

Kuzey Kore'nin yasadışı olarak milyonlarca dolarlık kum sattığı iddia ediliyor. Sürekli olarak yaptırımları deleceği ve nükleer test yapacağı endişesiyle uluslararası radarın altında olan ülke, daha önce büyük miktarlarda kömür ve diğer malları yasadışı satmakla suçlandı. CNN, ülkenin gümrük makamlarının gözetiminden ve BM yaptırımlarından kaçınmak için mallarını okyanusta bir gemiden diğerine taşıdığını öne sürdü.