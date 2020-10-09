Kuzey Kore tarihin en büyüğü başladı! Dünya saniye saniye izliyor
Kuzey Kore'yi takip eden 38 North sitesinin aktardığına göre ülkede geniş çaplı bir hareketlilik yaşanıyor.
Kuzey Kore tarihinin en büyük askeri geçidine hazırlanıyor. Ülkeyi yöneten partinin 75. yılı kutlamaları kapsamında kapsamlı bir tören düzenlenecek.
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Uydu görüntülerine göre Kuzey Kore yönetimi tarihinin en büyük askeri geçit törenine hazırlanıyor. Binlerce askerin yürüyüşe katılacağı sonrasında ise zırhlı araç geçişlerinin yapılacağı belirtiliyor.
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Ayrıca Pyongyang yönetiminin yeni uzun menzilli balistik füzeleri de görücüye çıkarması bekleniyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 75. yıl kutlamalarıyla Washington'a "Güçlüyüz" mesajı vermeyi planladığı aktarıldı.
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Öte yandan Ülkesinin Roma Büyükelçiliğinde görev yaparken 2018'in sonunda kayıplara karışan Kuzey Koreli diplomat Jo Song-gil'in Güney Kore'de yaşadığı ileri sürüldü.
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