Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli eşinin ponpon kız olduğu iddia edildi
KUZEY KORE lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun evlenmeden önce amigo takımında ponpon kız olduğu ve bir dönem şarkıcılık yaptığı iddia edildi.
KUZEY KORE lideri Kim Jong-un'un hakkında fazla bilgi olmayan gizemli eşi Ri Sol-ju'nun evlenmeden önce tanınmış bir aileden gelen rekabetçi bir amigo kız ve şarkıcı olduğu öne sürüldü.
Jinekolog bir anne ve profesör babasıyla ülkede ileri gelen bir ailenin üyesi olan Ri, 2009'da evlenmeden önce bir amigo kızdı ve 2005'te Kuzey Kore'nin Asya Atletizm Şampiyonası için tezahürat ekibinin bir üyesi olarak Güney Kore'yi ziyaret etti.
Ri, 20'li yaşlarının başındayken Kuzey Kore olimpiyat amigo takımının da bir parçasıydı.
Zanaat öğrenmek için Çin'e giden, geleneksel Kore şarkılarını içeren popüler bir orkestra grubu olan Unhasu Orkestrası'nda şarkıcılık da yapan Ri'nin Kim'in dikkatini bir konserdeyken çektiği belirtildi.