Kuzey Kore ABD krizi tırmanıyor! Kim’in kız kardeşi Joe Biden’a hakaret yağdırdı
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore ile ABD'nin nükleer planının "ciddi tehlike" doğuracağını belirterek ABD Başkanı Biden hakkında hakaret dolu ifadeler kullandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD ile Güney arasında imzalanan, Kuzey’in tehditlerine karşı nükleer caydırıcılık çabalarını destekleyen “Washington Deklarasyonu”nu kınayarak müttefiklerin planının “ciddi tehlike”yle sonuçlanacağını söyledi.
Yonhap’ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) bildirdiği habere göre, Kuzey, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’un ABD ziyaretinde, Kuzey Kore’yi komşusuna saldırmaktan caydırmak amacıyla Seul ile Washington arasında imzalanan “Washington Deklarasyonu”na ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı.
Kim, anlaşmanın Kuzey’e karşı “en düşmanca ve saldırgan eylem iradesini” yansıttığını ve “sadece Kuzeydoğu Asya’nın ve dünyanın barış ve güvenliğinin daha ciddi tehlikeye atacağını” ifade etti.
Aynı zamanda Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcılığını yürüten Kim, güvenlik ortamındaki değişikliğin Kuzey’i “daha kararlı adımlar”la harekete geçireceği konusunda uyardı.