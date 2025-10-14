Kuzey kesimlerde yağış bekleniyor! Yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji’nin 14 Ekim 2025 hava durumu raporuna göre Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yağmur beklendi bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.