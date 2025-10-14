BIST 10.556
DOLAR 41,83
EURO 48,43
ALTIN 5.529,28

Kuzey kesimlerde yağış bekleniyor! Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji’nin 14 Ekim 2025 hava durumu raporuna göre Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yağmur beklendi bildirdi.

Kuzey kesimlerde yağış bekleniyor! Yurt genelinde hava nasıl olacak? - Resim: 1

Meteoroloji’nin raporuna göre Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.

Kuzey kesimlerde yağış bekleniyor! Yurt genelinde hava nasıl olacak? - Resim: 2

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Kuzey kesimlerde yağış bekleniyor! Yurt genelinde hava nasıl olacak? - Resim: 3

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey kesimlerde yağış bekleniyor! Yurt genelinde hava nasıl olacak? - Resim: 4
