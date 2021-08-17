Kuzey Irak Şehitleri Yılmaz Tuncer ve İsmail Can Softa'ya son görev
IRAK’ın kuzeyinde, 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde PKK’lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer (22) ile Piyade Teğmen İsmail Can Softa ebediyete uğurlandı. Şehit Tuncer'in ailesiyle ilgili detay içleri acıttı.
Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan iki askerimiz son yolculuklarına uğurlandı. Piyade Teğmen İsmail Can Softa İstanbul'da, Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer ise Kırşehir'de toprağa verildi.
Kırşehir’in Mucur ilçesi Medetsiz köyünde düzenlenen törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç...
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Ailesiyle ilgili içleri acıtan detay
Bekar olan Şehit Yılmaz Tuncer'in, 5 yıl önce mide kanamasından babası Fatih Tuncer’i, 1,5 yıl önce de akciğer yetmezliğinden annesi Dürdane Tuncer’i kaybettiği öğrenildi. Şehidin cenazesinde, ağabeyleri Hacı Hasan, Ferdi ve Musa Tuncer tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.