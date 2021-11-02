'Kuzey Güney'in Handan Hanım'ı Sema Dinçer'e dizi oyuncularından anlamlı veda
Kuzey Güney dizisinin 'Handan Anne'si Sema Dinçer'in vefatının ardından eski rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Avkıran ve Bade İşçil başsağlığı mesajı paylaştı... Sema Dinçerler ile ilgili en yürek burkan detay ise dizide adeta 'kendisini' oynadığı, en az Handan Hanım kadar yaralı bir hayatı olduğuna dair mesaj oldu...
Yıllar önce Kanal D ekranlarının sevilen ve yüksek reytingli dizilerinden Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Handan Tekinoğlu karateri ile hafızalara kazınan oyuncu Sema Dinçer akciğer kanserine yenilerek yaşamını kaybetti. Akciğer kanseriyle mücadele eden ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Sema Dinçer'in vefatını, ünlü şarkıcı ve AHBAP derneği başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu. Tekrarları hala izlenen Kuzey Güney dizisinin oyuncuları ise Sema Dinçer'e veda mesajı paylaşarak duygusal ifadeler yayınladıç
Haluk Levent, acı haberi duyurduktan sonra bir açıklama daha yaptı:
1) Semra abla birilerine kırgındı
(Yazamam)
Bana bizzat “Ben hayatta iken ismim yazılmasın bana bir şey olursa lütfen Ahbapların bana destek olduğunu açıkla” demişti.
2) Saat 12.24 te vefat etti.
Saat 13.00 gibi tüm ailesi öğrendi.
1 saat sonrasında ise twit attım.
Bilginize.
"Akciğer kanseriydi.
2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.
İsmini vermedik.
Sadece S.D olarak yazmıştık.
Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.
Ama olmadı :(
Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.
Sevenlerinin başı sağ olsun."
Ünlü oyuncunun eski rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Avkıran, Bade İşçil ve senarist Ece Yörenç art arda başsağlığı mesajları yayınladılar.
İşte Kuzey Güney ekibinin duygusal vedaları...