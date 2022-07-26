Kuzey Güney'in Cemre'si Öykü Karayel'den ses getirecek yeni proje! İrlanda dizisinde o isimle birlikte oynayacak
Başarılı oyuncu Öykü Karayel, Kaderimin Oyunu dizisinin final yapması ile yeni bir projeye imza attı. Ünlü oyuncu İrlanda yapımı olan 'Kin' dizisinin ikinci sezonununda Kenan Ece ile birlikte rol alacak.
Geçtiğimiz yıl nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusun tadan ünlü oyuncu Öykü Karayel kısa bir aradan sonra ekranlara tekrardan Kaderimin Oyunu dizisi ile dönmüştü. Dizinin final yapmasıyla birlikte Karayel, bomba gibi bir projeye imza attı. Oyuncu İrlanda yapımı olan 'Kin' dizisinin ikinci sezonunda Kenan Ece ile birlikte rol alacak.
Ünlü oyuncu iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2018 yılında ünlü şarkıcı Can Bonomo ile nikah masasına oturmuş ve 2021'in nisan ayında ilk çocukları Roman'ı kucağına almıştı.
Bir süre televizyon dünyasından uzak oğluyla vakit geçiren Karayel, Star TV ekranlarında yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisi ile ekranlara geri dönmüştü.
Birçok dizide canlandırdığı karakterlerle ekranların aranan yüzü olmayı başaran, başarılı oyuncu yeni projesi ile gündeme bomba gibi düştü.