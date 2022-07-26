Kuzey Güney'in Cemre'si Öykü Karayel'den ses getirecek yeni proje! İrlanda dizisinde o isimle birlikte oynayacak

Geçtiğimiz yıl nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusun tadan ünlü oyuncu Öykü Karayel kısa bir aradan sonra ekranlara tekrardan Kaderimin Oyunu dizisi ile dönmüştü. Dizinin final yapmasıyla birlikte Karayel, bomba gibi bir projeye imza attı. Oyuncu İrlanda yapımı olan 'Kin' dizisinin ikinci sezonunda Kenan Ece ile birlikte rol alacak.