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Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

ADANA'da Abdulsamet Çiftsüren (15) ile amcasının oğlu Yusuf Çiftsüren'i (19) tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla aranan Y.D. (15) ve kuzeni İ.M.D. (17) saklandıkları çiftlik evinde gardırobun içinde yakalandı.

Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Adana'daki çifte kuzen cinayetinin katil zanlılarına operasyon yapıldı. Adana'da Abdulsamet Çiftsüren (15) ile amcasının oğlu Yusuf Çiftsüren'i (19) tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla aranan Y.D. (15) ve kuzeni İ.M.D. (17) saklandıkları çiftlik evinde gardırobun içinde yakalandı.

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Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Olay, 1 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çiftsüren, fırında çalışan kuzeni Abdulsamet Çiftsüren'i almak için motosikletle iş yerinin önüne gitti.

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Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Bu sırada yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişiden biri, kuzenlere tabancayla ateş açtı. Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kuzenler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmadı.

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Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Y.D. ve kuzeni İ.M.D. olduğunu belirledi.

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