Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Bu sırada yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişiden biri, kuzenlere tabancayla ateş açtı. Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kuzenler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmadı.