Kuyumcu 'yavru' sistemi ile bir ilçeyi 60 milyon dolandırdı, detaylar şoke etti! İfadesine bakın
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kuyumcunun, onlarca kişiyi kurduğu Yavru isimli sistemle ucuz altın vaadiyle dolandırdığı ve yüklü miktarda parayla ortadan kaybolduğu iddiaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Olayla ilgili özel ekip kurulurken şüpheli ve yanında bulunan 4 kişi kısa bir sürede yakalandı. Kuyumcunun bir arkadaşıyla birlikte altınları dükkandan çantalar ile kaçırma görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Orhangazi’de faaliyet gösteren bir kuyumcudan dün gün boyu haber alınamadı. İlçede uzun yıllardır kuyumculuk yapan ailenin üçüncü nesil işletmecilerinden A.Ö.’nün işyerini açmamasının ardından ortaya atılan iddialar ilçede büyük bir kazanç ortamının oluşturulduğunu ortaya çıkardı.
İddiaya göre, kuyumcu A.Ö. (44), yakın çevresine emanete bırakmaları şartı ile uygun fiyata Cumhuriyet altını satmaya başladı. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce sistem altın üzerinden komisyon verilmesine döndü. Mağdurların yüzde 4 ile yüzde 30 arasında komisyon alan kişiler olduğu iddia edildi. ‘Yavru’ adı verilen sistemde parası ile gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılırken, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altının kar olarak verildiği iddia edildi.
Bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandığı konuşulmaya başlayınca, birçoğu birbirinden habersiz olan mağdurlar altınlarını sistemden çıkartmak istedi. Sistemden çıkışlar işleri daha da zora sokmaya başladı. İddiaların hedefindeki kuyumcu bu sabah açılmayınca içeride altınları olan kişiler bilgi almak için aradıklarında ulaşamadı. Gün içinde ise kuyumcunun akşamdan dükkanı da boşaltarak kaçtığı ileri sürüldü. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ise savcılığa şikayette bulundu.
Kuyumcu A.Ö.’nün piyasadan topladığı para miktarının 55-60 milyon arasında olduğu öğrenildi. Henüz Savcılığa başvuran kişi sayısının 20 olduğunu, ve sayının yüze ulaşabileceği öngörülüyor.