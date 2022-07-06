Kuyumcu katili LGS Türkiye birincisi çıktı! "Bu duygum 5 yıldır var..." deyip itiraf etti
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kuyumculuk yapan Yusuf Şahin, Osman Ertuğrul Yavuz tarafından öldürüldü. Yavuz'un 2014 LGS'de Türkiye birincisi olduğu, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak tıp fakültesini kazandığı ancak okulu yarıda bıraktığı öğrenildi. Şahin'in öldürme nedeni kafaları karıştırdı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60), komşu kuyumcunun oğlu Osman Ertuğrul Yavuz (27) tarafından dün iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.
Şahin olay yerinde hayatını kaybederken kaçan zanlı Yavuz ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen katil zanlısı Yavuz'un 2014'te LGS'de (Liseye Giriş Sınavı) tam puan olarak Türkiye birinciliğine ortak olduğu, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.
Yavuz'un üniversiteyi 3'üncü sınıftan terk ettiği belirtildi. Yavuz'un elinde tabanca ile kuyumcuya girmesi ve cinayetin ardından da tabanca ile koşarak kaçmayı güvenlik kameralarına yansıdı.