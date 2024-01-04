Kuyumcu bir ilçeyi 'Yavru' sistemiyle 500 milyon lira dolandırdı! Yine yüksek kar vaadine kandılar

Savcılığa şikayet ettiler

Bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandığı konuşulmaya başlayınca, birçoğu birbirinden habersiz olan mağdurların bazıları altınlarını sistemden çıkartmak istedi. Sistemden çıkışlar işlerin daha da zora sokmaya başladı.