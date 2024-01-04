Kuyumcu bir ilçeyi 'Yavru' sistemiyle 500 milyon lira dolandırdı! Yine yüksek kar vaadine kandılar
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde "Yavru" adı verilen sistemle, sattığı altınları emanette tutarak" kar payı dolandırıcılığı yapan kuyumcu sadece 4 saat kaçabildi. Kuyumcunun, müşterilerine sattığı altınları emanetinde tutma vaadiyle yüzde 4 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kar payı verdiği önü sürüldü. Dün sabah ortadan kaybolan kuyumcu, ilçeyi ayağa kaldırdı. 4 saatte yakalandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcudan dün gün boyu haber alınamayınca ilçe karıştı. Orhangazi'de uzun yıllardır kuyumculuk yapan ailenin üçüncü nesil işletmecilerinden A.Ö.’nün dün işyerini açmamasının ardından ortaya atılan iddialar ilçede büyük bir kazanç ortamının oluşturulduğunu ortaya çıkardı.
Yavru sistemi ile kar payı dağıttı
İddiaya göre, kuyumcu A.Ö. (44), yakın çevresinden emanete bırakmaları şartı ile uygun fiyata cumhuriyet altını satmaya başladı. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. "Yavru" adı verilen sistem büyüyünce sistem altın üzerinden komisyon verilmesine döndü.
Mağdurların yüzde 4 ile yüzde 30 arasında komisyon alan kişiler olduğunu iddia edildi. ‘Yavru’ adı verilen sistemde parası ile gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılırken, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak verildiği iddia edildi.
Savcılığa şikayet ettiler
Bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandığı konuşulmaya başlayınca, birçoğu birbirinden habersiz olan mağdurların bazıları altınlarını sistemden çıkartmak istedi. Sistemden çıkışlar işlerin daha da zora sokmaya başladı.