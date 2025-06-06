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Kuyruk sabah erken saatlerde başladı! Bavulunu alan oraya gitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kuyruk sabah erken saatlerde başladı! Bavulunu alan oraya gitti

Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda geçirmek isteyenler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında kuyruk oluşturdu.

Kuyruk sabah erken saatlerde başladı! Bavulunu alan oraya gitti - Resim: 1

Sabahın erken saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, işlemlerin ardından Midilli'ye geçmeye başladı.

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Kuyruk sabah erken saatlerde başladı! Bavulunu alan oraya gitti - Resim: 2

Hudut kapısı önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu, bölgedeki otoparklarda da araç yoğunluğu yaşandı.

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Kuyruk sabah erken saatlerde başladı! Bavulunu alan oraya gitti - Resim: 3

Bölgedeki turizm firmalarının birinde rehber olarak çalışan Nevzat Turhan Midilli'nin her bayram tatilinde rağbet gördüğünü belirterek, "Midilli'de yemeklerin tadının, kültürlerinin bize yakın olması bu talebi artırıyor. Kapı vizesi imkanıyla insanların Avrupa'ya bir komşuya gider gibi Yunan adalarına gidebilmelerinin önünü açıyor." dedi.

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Kuyruk sabah erken saatlerde başladı! Bavulunu alan oraya gitti - Resim: 4
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