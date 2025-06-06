Kuyruk sabah erken saatlerde başladı! Bavulunu alan oraya gitti

Bölgedeki turizm firmalarının birinde rehber olarak çalışan Nevzat Turhan Midilli'nin her bayram tatilinde rağbet gördüğünü belirterek, "Midilli'de yemeklerin tadının, kültürlerinin bize yakın olması bu talebi artırıyor. Kapı vizesi imkanıyla insanların Avrupa'ya bir komşuya gider gibi Yunan adalarına gidebilmelerinin önünü açıyor." dedi.