Kuyruğu getir 5 lira götür kampanyası balıkçıların yüzünü güldürdü
Her balon balığı kuyruğu için yapılacak 5 lira ödeme kararının ek gelir olacağını söyleyen balıkçıların yüzü gülüyor... Peki, hangi tür balon balığı bu kararı kapsıyor? İşte cevabı.
Kızıldeniz üzerinden Türk kara sularına giriş yapan istilacı ve diğer balık türlerine karşı zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayımlandı. Tebliğ, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılık yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve esasları düzenliyor.
1 milyonda alım durdurulacak: Balon balığı kuyruğunun 1 milyon adete kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Kuyruk alımı, 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilecek. Ancak daha öncesinde 1 milyona ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak.
Bütün çıkarmak yasak: Kuyruk alımı bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak. Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamayacak, çıkartıldığının tespiti halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar, destekleme kapsamına alınmayacak.
Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak. Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde, ihtiyaç duyulan koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.