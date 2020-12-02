Kuyruğu getir 5 lira götür kampanyası balıkçıların yüzünü güldürdü

Kızıldeniz üzerinden Türk kara sularına giriş yapan istilacı ve diğer balık türlerine karşı zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayımlandı. Tebliğ, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılık yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve esasları düzenliyor.