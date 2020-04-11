Kuymak nasıl yapılır Karadeniz'in şahane lezzeti!
Karadeniz bölgesinin olmazsa olmaz yemeklerinden kuymak nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Muhlama olarak da bilinen kuymak uzayan peyniriyle gönlümüzde taht kuracak.İşte tarifi!
Kuymak nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Karadeniz'in şahane lezzetlerinden olan kuymak tarifine sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Bu lezzeti bir tadan bir daha asla vazgeçemiyor.
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Aynı zamanda muhlama ya da mıhlama ismi ile de bilinen bu tarifin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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MALZEMELER:
2 yemek kaşığı tereyağı,
2 yemek kaşığı mısır unu,
1 su bardağı sıcak su,
80 gram trabzon peyniri (tuzsuz tel ya da çeçil peyniri)
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HAZIRLANIŞI:
Tereyağını tavaya alın ve yakmadan, orta ateşte eritin.Eriyen tereyağın üzerine mısır ununu ekleyin ve karıştırın.
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