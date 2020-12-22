Kuvvetli olacak! Meteoroloji'den 17 ile kritik uyarı

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.