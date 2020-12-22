Kuvvetli olacak! Meteoroloji'den 17 ile kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre birçok ilde sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'nin açıkladığı listede 17 il var. İşte son hava tahminleri...
Meteoroloji'den alınan son verilere göre Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin'de kuvvetli yağışlara karşı uyarı yapıldı.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.