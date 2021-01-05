Küvetteki paylaşımlarıyla Naz Mila sınır tanımıyor gören şaştı kaldı
Evlilik programlarıyla tanınan Naz Mila, küvetteki hallerini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan evlilik programlarıyla adını duyuran ardından ifşa olan +18 görüntüleriyle şoke eden Naz Mila, sınır tanımamaya devam ediyor.
Naz Mila, son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı birbirinden iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Bir dönemin fenomen gelin adayı, artık yalnızca sosyal medyadaki 'yok artık' dedirten paylaşımlarlarıyla var.
Mila, her seferinde de olay yaratan iddialı bu paylaşımlarının üzerine çıkmayı başarıyor.
Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırlarıyla Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yapan Naz Mila, bu kez küvetten paylaştı.