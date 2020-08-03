Küvette yarı çıplak Gonca Vuslateri paylaştı merak edileni Seda Sayan sordu
Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, köpük banyosu yaptığı anlarını sosyal medya hesabı Instagram'a koyunca Seda Sayan, bombayı patlattı, herkesi merak ettiği soruyu sordu.
Karantina dönemini evinde geçiren Gonca Vuslateri, normalleşme süreciyle soluğu tatilde alan isimlerden biri oldu. Vuslateri, şimdilerde Yalıkavak'ta tatil yapıyor ve sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanmaya devam ediyor.
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Gonca Vuslateri, son olarak ise küvet pozunu paylaştı. İlk olarak küvet içinde üzeri tamamı köpükle paylaşan başarılı oyuncu, ''Köpük 1'' notunu düştü.
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Vuslateri, ardından ise küvetin içinde camdan manzaraya baktığını bir pozunu yayınladı. Fotoğrafı gören Seda Sayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca" dedi.
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Seda Sayan'ın yorumuna kahkahalarla cevap veren Gonca Vuslateri ise "Terlik geliyor terlik. Artık ne çekti be o resim" diyerek espri yaptı.
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