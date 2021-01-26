Küvette kocasıyla birlikte üstsüz pozlarını paylaştı! Fenomenlere tepki yağdı
Sosyal medyadan yayınladığı videolarla ülke gündemine oturan karı koca fenomenin son videoları büyük tepki çekti.
Suudi bir influencer, doğrulanmış bir Snapchat hesabı almayı kocasıyla kutlamaya karar verdi. Kocasıyla birlikte küvette çıplak fotoğraflarını yayınlayınca ülke ayağa kalktı.
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Fouz Al-Otaibi, kocası Ahmed Moussa ile birlikte üstsüz bir halde küvette şampanya içerken görünüyor.
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İkinci bir videoda ise, içki içmeden önce kocasının kucağına atlayıp dans ederken görülüyor.
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Ancak görüntüler Suudi Arabistan'da öfke patlamasına yol açtı, izleyenler çifti 'kamu ahlakını ihlal etmekle' suçladı.
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