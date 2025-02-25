Kütükten araba görenleri şaşırıtıyor! Alanyalı marangoz çocukluk hayali için 300 bin TL harcadı
Antalya'nın Alanya ilçesinde marangoz Adem Say'ın, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kütükten oyarak yapıp motor taktığı arabası, görenleri şaşırtıyor.
Marangoz Adem Say, yayla yolundaki aile işletmesi restoranın bahçesindeki bir köşeye, odun parçalarını işleyerek dekoratif eşyalara dönüştürdüğü atölye kurdu.
Burada ahşaptan masa, sandalye, askılık, tepsi, tabak, motosiklet gibi eşyalar yapan Say, 10 yaşından beri hayalini kurduğu ağaçtan arabayı ise doğada bulduğu kütüğü işleyerek gerçeğe dönüştürdü.
Adem Say, AA muhabirine, 10 yaşında marangozluk mesleğine çırak olarak adım attığını söyledi.
Ahşap oyma sanatına ilgisinin her zaman olduğunu belirten Say, "Ağaç evler, bungalovlar yapıyorum. İş yoğunluğumun olmadığı zamanlarda ise aile işletmemizin yanı başında açtığım atölyede ağaç dallarından, kütüklerinden el işi ürünleri severek yapıyorum. Ağaç parçalarını işliyor, ardından da yol kenarındaki işletmemizin önünde insanlar görsün diye sergiliyorum." dedi.