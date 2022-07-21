Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den gelen şiddet itirafı şoke etti! Meğer 1 yıldır...
" Doktorlar" dizisindeki Levent rolüyle adını milyonlara duyuran şarkıcı kimliği ile akıllara kazınan Kutsi özel hayatıyla sık sol gündeme geliyor. Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini bitirmesinin ardından rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Uzun zamandır birlikte fotoğraf vermeyen çiftten Ülker paylaşımında 1 yıldır psikolojik şiddette maruz kaldığını söyledi.
Bir döneme damga vuran " Doktorlar" dizisindeki başarılı performansı ile hafızalara kazınan, şarkıcı kimliği ile gönüllere taht kuran Kutsi özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini noktalamasının ardından rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile sürpriz bir şekilde dünya evine giren oyuncu sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarak, ayrılık iddialarını akıllara getirmişti. Önceki gün fotoğraf paylaşan Sibel Ülker " Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım" diyerek şiddet açıkladığını dile getirdi...
Ünlü şarkıcı Kutsi'nin kısa bir süre önce dünya evine girdiği eşi Sibel Ülker, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülker, 1 yıldır psikolojik şiddete uğradığını söyledi.
Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra, 11 Mart 2021'de Sibel Ülker ile hayatını birleştirmişti.
Kutsi, “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile Gaziantep'te nikah masasına oturmuştu.