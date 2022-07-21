Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den gelen şiddet itirafı şoke etti! Meğer 1 yıldır...

Bir döneme damga vuran " Doktorlar" dizisindeki başarılı performansı ile hafızalara kazınan, şarkıcı kimliği ile gönüllere taht kuran Kutsi özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini noktalamasının ardından rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile sürpriz bir şekilde dünya evine giren oyuncu sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarak, ayrılık iddialarını akıllara getirmişti. Önceki gün fotoğraf paylaşan Sibel Ülker " Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım" diyerek şiddet açıkladığını dile getirdi...