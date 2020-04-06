Kutsi ve Feyza Çıpa ayrıldı mesajındaki detay herkesin dikkatini çekti
Kutsi ve Feyza Çıpa'nın 7 senelik aşkı son buldu. Evlilik yolunda olan ikilinin neden ayrıldıkları ise herkes tarafından merak konusu oldu. Feyza Çıpa'nın mesajındaki o detay kimsenin gözünden kaçmadı.
7 senedir mutlu bir beraberlik yaşayan ve nişanlı olan Feyza Çıpa ile Kutsi, yollarını ayırdı. Geçtiğimiz günlerde karantina günlerini beraber geçirdiklerini söyleyen Feyza Çıpa, ayrılığa dair paylaşımını sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptı.
2014 yılından beri aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen Kutsi ile Feyza Çıpa'nın ayrılığı herkesi şaşırttı. İki gün öncesine beraber olduklarını belirten Feyza Çıpa'nın ayrılığı duyurduğu mesajındaki detay ise dikkat çekti.
Feyza Çıpa, sosyal medya hesabı Instagram'dan şu mesajı yayımlayarak ayrılığı duyurdu:
''Evet bitti.. Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum.''
Feyza Çıpa, bu paylaşımını kısa bir süre sonra silse de Kutsi ile adının aynı cümlede dahi geçmesini istememesi herkesin dikkatini çekti.