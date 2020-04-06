Kutsi ve Feyza Çıpa ayrıldı mesajındaki detay herkesin dikkatini çekti

Feyza Çıpa, sosyal medya hesabı Instagram'dan şu mesajı yayımlayarak ayrılığı duyurdu:

''Evet bitti.. Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum.''