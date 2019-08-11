Kutsal topraklardaki Müslümanların Hac sevinci
Anadolu Ajansı
Kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu. Arafat Vakfesi'nin ardından kafileler halinde otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. Gece yarısından itibaren Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen 'Akabe cemresi'ne 7 taş attı.
Bu sene yaklaşık 3 milyon Müslüman Hacı olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Arafat Vakfesi'nin ardından kafileler halinde otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.
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Gece yarısından itibaren Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen 'Akabe cemresi'ne 7 taş attı.
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Daha sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.
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