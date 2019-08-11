Kutsal topraklardaki Müslümanların Hac sevinci

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kutsal topraklardaki Müslümanların Hac sevinci

Kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu. Arafat Vakfesi'nin ardından kafileler halinde otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. Gece yarısından itibaren Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen 'Akabe cemresi'ne 7 taş attı.

Kutsal topraklardaki Müslümanların Hac sevinci - Sayfa 1

Bu sene yaklaşık 3 milyon Müslüman Hacı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

115
Kutsal topraklardaki Müslümanların Hac sevinci - Sayfa 2

Arafat Vakfesi'nin ardından kafileler halinde otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

215
Kutsal topraklardaki Müslümanların Hac sevinci - Sayfa 3

Gece yarısından itibaren Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen 'Akabe cemresi'ne 7 taş attı.

315
Kutsal topraklardaki Müslümanların Hac sevinci - Sayfa 4

Daha sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

415