Kutlu yolculuğun 102'nci yılı! Türkiye'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
TÜRKİYE'de bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919’un 102. yılının coşkusu yaşanıyor.
Atatürk’ün beraberindeki 18 kişiyle 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla birlikte Milli Mücadele’nin meşalesi yakılmış, birkaç yıl içinde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti doğmuştu.
Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu önemli gün 20 Mayıs 1938 tarihli kanunla beraber Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.
İşte 19 Mayıs 1919 ve milli mücadeleye giden süreç...
1918 yılında yeniden görevlendirildiği Suriye cephesinde 7'nci Ordu Komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Atatürk, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'a döndü.
Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918 günü Haydarpaşa’dan kalkan Kartal isimli istimbotla bu zırhlıların arasından karşıya geçerken, yaveri Cevat Abbas’a 55 zırhlı geminin oluşturduğu çelik duvarı yıkıp geçecek o inanç yüklü cümleyi söyler: “Geldikleri gibi giderler...”