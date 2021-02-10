Kutlama yapmışlardı Okan Kurt korona oldu Demet Akalın programa çıkamadı
Alişan, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. Demet Akalın ve Okan Kurt karantinaya alındı.
Star TV'de Demet Akalın ile beraber sabah programı yapan Alişan, Akalın'ın eşi Okan Kurt'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kendisinin testinin negatif çıktığını söyleyen Demet Akalın'ında negatif olduğunu söyledi.
Alişan, Demet Akalın'ın ise bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için programda olamayacağını duyurdu. Ünlü şarkıcı, Kurt'un durumunun gayet iyi olduğunu da sözlerine ekledi.
Kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan, konuyla ilgili şunları söyledi:
''Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif.''
Öte yandan Akalın ile Kurt, yaklaşık 5 gün önce 7 yaşına basan kızları Hira için evde bir sürpriz kutlama organize etmişti.