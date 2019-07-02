Kütahya'ta geleneksel düğün şakası damat motorlu testere ile traş ediliyor

Toplanan tıraş parasını ise köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere köy gençlik başına teslim ediyoruz. Tıraş olan davetliler baş ve üzerlerine sürülen boya, kül ve kum karışımını temizlemek için epeyce uğraş veriyorlar. Şakalar ağır olsa da düğünlerde tıraş için 3-4 gönüllü çıkıyor ve geleneklerini sürdürmek adına bu eziyete katlanıyorlar.