Kütahyalı vatandaş oğlu ile aynı liseden mezun oldu

Babası ile birlikte aynı okuldan mezun olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Oğuzhan Yılmaz, “Babam ile birlikte aynı okuldan mezun olmak çok mutluluk ve gurur verici bir durum benim için. Babamın içinde ki bu okuma aşkı ve hevesi beni de daha çok teşvik ediyor. Babam ile gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.



